العراقيون في لائحة أكثر الشعوب الوافدين إلى السعودية

شفق نيوز/ جاء العراق في المرتبة العاشرة عالميا من بين أكثر الدول الوافدة الى السعودية خلال العام الماضي 2024، حسب التقرير الإحصائي لوزارة السياحة السعودية.

وبرزت منطقة آسيا والمحيط الهادئ كأكبر منطقة مصدر للسياح الوافدين الى السعودية مع 9.7 ملايين سائح وافد في العام 2024.

وحسب الاحصائيات فان مصر احتلت المرتبة الاولى ب 3.2 ملايين سائح، تلتها باكستان 2.8 مليون سائح، تلتها البحرين 2.6 مليون سائح، تلتها الكويت 2.1 مليون سائح، تلتها الهند 1.9 مليون سائح، تلتها إندونيسيا 1.9 مليون سائح.

وجاءت الامارات سابعا ب1.5ـ مليون سائح، تلتها الأردن 1.2 مليون سائح، تلتها قطر 1.2 مليون سائح ، وجاء العراق في المرتبة الاخيرة 1.1 مليون سائح.