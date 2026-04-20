العراقيون في المرتبة الرابعة عالمياً بشراء المنازل في تركيا خلال آذار

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، أن العراقيين جاءوا في المرتبة الرابعة عالميا بشراء المنازل في تركيا لشهر مارس./ اذار.

وذكرت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنّ مبيعات المنازل في تركيا خلال شهر مارس/آذار 2026 سجلت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 1.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ إجمالي الوحدات المباعة 35,725 منزلًا ما يعكس نموًا واضحًا في نشاط السوق العقاري.

ووفقًا للتقرير نفسه، انخفضت مبيعات المنازل للأجانب بنسبة 20% في مارس مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى 353 منزلاً الشهر، وشكّلت مبيعات المنازل للأجانب 1.2% من إجمالي مبيعات المنازل في آذار/ مارس وهو رقم يعكس تراجعًا نسبيًا في مشتريات الأجانب مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وأوضحت الإحصاءات أن العراقيين احتلوا المركز الرابع بين الجنسيات الأجنبية الأكثر شراءً للعقارات في تركيا خلال مارس/آذار، بعد كل من الروس بـ229 منزلاً والإيرانيين بـ 130 منزلاً، والألمان ثالثا 84 منزلا، حيث اقتنى العراقيون 80 منزلًا خلال الشهر، ومن ثم جاءت أوكرانيا خامسا 72 منزلا.

وجاء ترتيب الجنسيات الأجنبية الأكثر شراءً للعقارات في تركيا خلال اذار على النحو التالي، حيث تصدّرت روسيا القائمة ثم إيران وألمانيا، وبعدهم العراق رابعاً، ثم أوكرانيا والصين واذربيجان والمملكة المتحدة.