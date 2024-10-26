العراقيون على موعد مع أول بشرى من السماء

شفق نيوز/ أفاد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم السبت، بقرب تساقط الأمطار في مناطق واسعة من العراق.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز: "نبشر العراقيين بأول منخفض ممطر عالي الفعالية يبدأ يوم الخميس القادم تدريجياً ويتعمق الجمعة ويستمر ثلاثة أيام مؤدياً إلى تساقط أمطار بين متوسطة الشدة إلى غزيرة الشدة في مدن مختلفة، وتختلف الشدة بين مكان وآخر".

وأضاف أن "هذه الحالة قد تكون بمناطق واسعة ومازالت قيد متابعة تغيراتها رغم أنها أصبحت ثابته"، لافتاً إلى أن "الأجواء في الأيام القادمة ستكون مشمسة ودافئة نهاراً".