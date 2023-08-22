العراقيون على موعد مع "أجواء معتدلة" نهاية الأسبوع ومطلع ايلول

شفق نيوز/ توقع راصد جوي عراقي، يوم الثلاثاء، تراجع الأجواء الساخنة في البلاد بدءا من نهاية الأسبوع الجاري، مرجحا انخفاض درجات الحرارة مع مطلع ايلول المقبل.

وقال علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، بدءاً من عصر يوم غد الأربعاء تتحرك كتلة هوائية معتدلة مصحوبة برياح شمالية خفيفة تشتد يومي الخميس والجمعة تؤدي إلى تراجع الأجواء الساخنة يوم الخميس نهاية الأسبوع.

وأضاف الزيادي، أن معدلات الحرارة ستتراجع بفارق ثلاث درجات هبوط يرافقها نشاط الرياح خاصة شرقي البلاد.

ورأى الزيادي أن شدة الحرارة تضعف وتتراجع في المدن كافة بما فيها المنطقة الجنوبية، حيث يشملها إنكسار الموجة يومي الخميس والجمعة بسبب حركة الرياح التي تجعل الأجواء صيفية اعتيادية نهاراً ولطيفة آخر الليل.

وأشار الزيادي إلى أن هناك تذبذباً منتصف الاسبوع القادم يعقبه انخفاض جديد آخر، مطلع شهر ايلول المقبل، مرجحا أن تلامس درجات الحرارة 44 م ودونها في مناطق مختلفة.

ويعيش العراقيون هذه الأيام أجواء لاهبة حيث تتجاوز درجات الحرارة في معظم مناطق البلاد سيما الجنوبية والوسطى منها، نصف درجة الغليان.