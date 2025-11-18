العراقيون على موعد مع تشغيل المدافئ

شفق نيوز– بغداد

توقع المتنبئ الجوي العراقي صادق العطية، يوم الثلاثاء، عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالمنطقتين الشمالية والوسطى من البلاد.

وقال العطية لوكالة شفق نيوز، إن درجات الحرارة الصغرى بدأت خلال ساعات الصباح تسجل أقل من عشر درجات مئوية، مع توقع استمرار هذه الأجواء الباردة حتى نهاية الشهر الحالي.

وأضاف، إنه "من المتوقع حدوث حالة جوية ممطرة بين نهاية الشهر وبداية الشهر المقبل، إلا أنه من المبكر تحديد أماكن الأمطار بدقة أو غزارتها".

وأشار إلى أن "هذه الأجواء الباردة تتطلب ارتداء الملابس الشتوية وتشغيل المدافئ لمواجهة البرد خلال الأيام القادمة، مع متابعة المواطنين لحالة الطقس بشكل مستمر".

وشهدت محافظات عراقية عدة موجة أمطار عزيرة، بدأت منذ يوم الجمعة الماضي، ما أدى إلى غرق الكثير من الطرقات، مع بطئ في شبكات تصريف المياه نظراً للكميات الكبيرة من الأمطار التي هطلت.