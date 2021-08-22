العراقيون بين الأكثر طلبا للجوء في كرواتيا

شفق نيوز/ ذكر موقع "توتال كرواتيا نيوز" الكرواتي ان هناك 1529 طالب لجوء على الاراضي الكرواتية، أتوا بشكل أساسي من عدة دول بينها العراق، الى جانب تركيا وايران وسوريا وافغانستان.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية الكرواتية، فإن من بين ال 1208 طالب لجوء خلال الشهور الستة الاولى من العام 2021، اكثر من نصفهم هم من افغانستان (692 شخصا)، يليهم العراقيون (116 شخصا)، ثم الايرانيون (105 اشخاص)، والسوريون (60 شخصا) والباكستانيون (37 شخصا).

وأشار الموقع الى ان كرواتيا منحت اللجوء والإيواء المدعوم لنحو ألف شخص. اما النسبة الاكبر بينهم فقد ذهبت للسوريين، وتحديدا الى 457 شخصا، الى جانب 84 آخرين حصلوا على الحماية المدفوعة.

وبحسب التقرير فإن من بين الأكثر حصولا على وضع اللجوء، هم العراقيين (109 أشخاص).

ولفتت وزارة الداخلية الكرواتية الى أنه من المستحيل تحديد العدد الدقيق للأشخاص الذي منحوا الحق بالحماية الدولية ويقيمون حاليا في كرواتيا لان الارقام تتفاوت بشكل يومي، لأن الذين يحملون جوازات سفر لهم الحق بحرية التجول والسفر، وبامكانهم مغادرة كرواتيا متى أرادوا.