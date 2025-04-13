العراقيون بالمرتبة الثالثة بين الشعوب العربية الأكثر استخداماً لليوتيوب

شفق نيوز/ حلّ العراق في المرتبة الثالثة بين الشعوب العربية الأكثر استخداما لموقع اليوتيوب في أوائل العام 2025 حسب بيانات وتحليلات مؤسسة DataReportal البحثية.

ووفقا لبيانات وتحليلات المؤسسة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن عدد مستخدمي اليوتيوب في العراق بلغ 22.3 مليون مستخدم في أوائل العام 2025. وهو بذلك يأتي ثالث أكثر الشعوب العربية استخداما لهذا الموقع.

وجاءت مصر في المرتبة الأولى كأكثر الشعوب العربية استخداما لليوتيوب وبواقع 50.7 مليون مستخدم، تليها السعودية ثانيا وبواقع 27.3 مليون مستخدم، وثم المغرب رابعا بواقع 21.1 مليون مستخدم وجاءت الجزائر خامسا بواقع 21 مليون مستخدم.

وجاءت الإمارات سادسا بواقع 8.95 ملايين، وجاءت تونس سابعا بواقع 7 ملايين، وحلت الأردن بالمرتبة الثامنة بواقع 6.45 ملايين مستخدم، وجاءت الكويت تاسعا بواقع 3.90 ملايين، وجاءت عمان عاشرا بواقع 3.29 ملايين مستخدم .

واشارت المؤسسة الى ان لبنان حلت بالمرتبة الـ11 بواقع 3.19 ملايين مستخدم، وجاءت قطر بالمرتبة الـ 12 بواقع 2.26 مليون، وجاءت البحرين بالمرتبة الـ 13 بواقع 1.18 مليون، وجاءت ليبيا بالمرتبة الـ 14 بواقع مليون مستخدم.