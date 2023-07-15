العراقيون بالمرتبة الثالثة بشراء العقارات في تركيا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، ان العراقيين بالمرتبة الثالثة بين أكثر الشعوب بشراء العقارات في تركيا خلال شهر حزيران.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "مبيعات المنازل في تركيا للأجانب انخفضت بنسبة 69.6٪ في شهر حزيران مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 2625 عقارا حصلت انطاليا على المرتبة الاولى بواقع 1004 منزلا، وجاءت اسطنبول في المرتبة الثانية بمبيعات 760 منزلًا، ثم مرسين بواقع 223 منزلا ".

وأشار التقرير إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال حزيران وبعدد 733 منزلا، وجاء الايرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 333 منازل، العراقيون 157 ثالثا منزلا، اوكرانيا رابعا بعدد 168 منزلا، وكازاخستان خامسا وبعدد 142 منزلا".

وطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية .