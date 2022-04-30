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العراقية سؤدد الصالحي تفوز بجائزة دولية كصحفية العام

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-30T09:37:42+0000
العراقية سؤدد الصالحي تفوز بجائزة دولية كصحفية العام

شفق نيوز/ فازت الصحفية العراقية سؤدد الصالحي بجائزة "درام" (The Drum Online Media Awards) البريطانية، كصحفية العام، نظير تقريرها عن مصير نساء التركمان الشيعيات المختطفات من قبل تنظيم داعش في عام 2014.

ويؤكد القائمون على جوائز "درام" أنها تنتقي مزودي الأخبار والآراء الأكثر جرأة وذكاء وشهرة عالميا في السياسة والرياضة والاقتصاد والسينما، وهدفها إيجاد أفضل وضع للمواهب والتكنولوجيا على مواقع الإنترنت بالنسبة للمؤسسات الكبيرة والصغيرة والأفراد.

والصالحي صحفية عملت في عدة وسائل غربية معروفة، وفازت بجائزتها عن طريق تقريرها في موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.

ووجدت الصالحي في تقريرها أن الغالبية العظمى من النساء لم يتم تسجيلهن على أنهن في عداد المفقودين، ولم يتم بذل أي جهود رسمية لتحديد مكانهن. وذكرت كيف أن القوى السياسية العراقية التي يهيمن عليها الشيعة قد استثمرت بكثافة في دعم الناجيات من الإيزيديات، لكنها لم تفعل شيئًا لتحرير النساء التركمان الشيعة.

وتمكنت الصالحي من خلال الاستقصاء إثبات أن العديد من نساء التركمان الشيعة المختطفات على قيد الحياة، في معسكرات تديرها القوات الكوردية والتركية على الحدود بين سوريا وتركيا.

وقال الصالحي إن "الحصول على هذه الجائزة يعني الكثير بالنسبة لي، ويعني أن العالم لا يزال مهتمًا بمعرفة ما يحدث في بعض المناطق المنسية نتيجة الحروب والصراعات".

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