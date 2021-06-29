العدل تقلّص ساعات الدوام الرسمي بسبب موجة حر غير مسبوقة

شفق نيوز/ وجه وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد، الثلاثاء، بتقليص ساعات الدوام الرسمي الى الواحدة ظهراً ابتدأ من يوم غد الأربعاء لكافة الدوائر العدلية في بغداد والمحافظات.

وقال محمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا التوجيه جاء بسبب مرور بلدنا بموجه غير مسبوقة في ارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف بالقول، "وحفاظا على الصحة العامة وجهنا بأن يكون نهاية الدوام الرسمي ابتداءً من يوم غد في تمام الساعة الواحدة ظهراً وإلى إشعار آخر".

وكانت عدة إدارات محلية في المحافظات قد قررت تقليص ساعات الدوام الرسمي أو تعطيل الدوام في أيام محددة جراء موجة الحر التي تضرب البلاد وتتجاوز فيها درجات الحرارة 50 مئوية في بعض المناطق.