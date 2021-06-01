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العدل تعلن الإفراج عن ٢٧٩ نزيلاً خلال الشهر الماضي

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-01T11:30:01+0000
العدل تعلن الإفراج عن ٢٧٩ نزيلاً خلال الشهر الماضي

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، يوم الثلاثاء، عن إطلاق سراح ٢٧٩ نزيلاً خلال شهر أيار الماضي.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "دائرة الإصلاح العراقية اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء إمام المحاكم".

وأضاف البيان، أن "ملاكات الدائرة كل من التسفير ونقل النزلاء واللجان القانونية والآليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء، وحرصا منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل".

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