العدل تفرج عن أكثر من 100 حدث موقوف خلال شهر تموز الماضي

شفق نيوز/ أعلنت دائرة إصلاح الأحداث التابعة لوزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن موقفها الشهري الخاص بعدد المطلق سراحهم لشهر تموز الماضي، فيما لفتت الى إخلاء سبيل (102) من الأحداث لأسباب متعددة.

وقال بيان صادر عن الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "العدد الكلي للمفرج عنهم خلال الشهر الماضي بلغ (102) من الأحداث بينهم (38) موقوفاً لعدم ثبوت الأدلة، و(51) تخلية بعد قضاءهم مدة المحكومية، بالإضافة إلى (12) بالإفراج الشرطي لاجتيازهم الدورات التأهيلية حسب توصية البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية، وحدث واحد تم شموله بالعفو".

وأضاف البيان: إن "دائرة إصلاح الأحداث تتابع بشكل مستمر إلية إطلاق السراح بعد انتهاء الإجراءات القانونية حرصاً منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل".