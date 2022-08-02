سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العدل تفرج عن أكثر من 100 حدث موقوف خلال شهر تموز الماضي

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-02T10:03:45+0000
العدل تفرج عن أكثر من 100 حدث موقوف خلال شهر تموز الماضي

شفق نيوز/ أعلنت دائرة إصلاح الأحداث التابعة لوزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن موقفها الشهري الخاص بعدد المطلق سراحهم لشهر تموز الماضي، فيما لفتت الى إخلاء سبيل (102) من الأحداث لأسباب متعددة.

وقال بيان صادر عن الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "العدد الكلي للمفرج عنهم خلال الشهر الماضي بلغ (102) من الأحداث بينهم (38) موقوفاً لعدم ثبوت الأدلة، و(51) تخلية بعد قضاءهم مدة المحكومية، بالإضافة إلى (12) بالإفراج الشرطي لاجتيازهم الدورات التأهيلية حسب توصية البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية، وحدث واحد تم شموله بالعفو".

وأضاف البيان: إن "دائرة إصلاح الأحداث تتابع بشكل مستمر إلية إطلاق السراح بعد انتهاء الإجراءات القانونية حرصاً منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل".

related

العراق يفرج عن 925 نزيلاً خلال الشهر الماضي

Date: 2021-12-01 09:58:58
العراق يفرج عن 925 نزيلاً خلال الشهر الماضي

بالوثيقة.. سحب كافة الصلاحيات من مدير عام دائرة التسجيل العقاري

Date: 2021-12-31 15:19:28
بالوثيقة.. سحب كافة الصلاحيات من مدير عام دائرة التسجيل العقاري

العدل العراقية تعزل ثلاثة "حراس إصلاحيين" لارتكابهم مخالفات قانونية

Date: 2022-03-02 11:33:03
العدل العراقية تعزل ثلاثة "حراس إصلاحيين" لارتكابهم مخالفات قانونية

وقفة احتجاجية لموظفي سمنت بادوش ومديريات التنفيذ في العراق.. صور

Date: 2022-03-10 10:20:51
وقفة احتجاجية لموظفي سمنت بادوش ومديريات التنفيذ في العراق.. صور

وزارة العدل: الإفراج عن (772) نزيلاً خلال شهر آذار الماضي

Date: 2022-04-03 08:43:15
وزارة العدل: الإفراج عن (772) نزيلاً خلال شهر آذار الماضي

تسفير 122 طفلاً من ذوي النزيلات التركيات الى بلادهم

Date: 2019-06-02 11:22:29
تسفير 122 طفلاً من ذوي النزيلات التركيات الى بلادهم

وثيقة .. العدل العراقية تحرّك شكوى ضد قناة فضائية بشأن نزيلات نساء في السجون

Date: 2022-06-01 12:23:57
وثيقة .. العدل العراقية تحرّك شكوى ضد قناة فضائية بشأن نزيلات نساء في السجون

العدل تكشف حقيقة نشوب حريق في مبنى الوزارة

Date: 2019-11-04 17:10:35
العدل تكشف حقيقة نشوب حريق في مبنى الوزارة