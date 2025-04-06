العدل تعلن إطلاق سراح 1000 نزيل شملوا بقانون العفو

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العدل، يوم الأحد، عن وصول المطلق سراحهم وفق قانون العفو إلى 1000 نزيل، بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل خالد شواني، بشأن تسهيل إجراءات تطبيق قانون العفو العام وتحقيق العدالة، أعلنت وزارة العدل عن إطلاق سراح (1000) نزيل مشمول بالقانون، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة وصدور قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية".

وأضافت أن "هذا الإجراء يُعد ثمرةً لجهود استثنائية تبذلها دائرة الإصلاح العراقية واللجان القانونية المختصة التابعة لها، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، والتي تواصل العمل على مدار الساعة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة وفقًا لقانون العفو العام".