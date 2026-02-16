العدل تخلي مسؤوليتها عن قائمة سجناء داعش المنقولين من سوريا إلى العراق

شفق نيوز- بغداد

أخلت وزارة العدل العراقية، يوم الاثنين، مسؤوليتها عن القائمة المتداولة بشأن جنسيات عناصر داعش المنقولين من سوريا للعراق.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية، تداولت قائمةً تتضمن أعداد وجنسيات السجناء الذين تم استلامهم من قوات التحالف الدولي ضد عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت "إزاء ما تم نشره، تؤكد وزارة العدل أن القائمة المتداولة غير صحيحة، ولا تمثل أي بيان رسمي صادر عنها، كما أنها غير معتمدة من قبل الجهات المختصة".

وبينت أن "الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الاستلام جرت وفق الأطر الرسمية المعتمدة، وبإشراف الجهات القضائية والأمنية المختصة، وأن تحقيقات الأجهزة الأمنية المعنية ما زالت جارية لتثبيت بيانات وجنسيات السجناء الذين تم استلامهم، وفقاً للقانون".

وكانت وثيقة انتشرت ظهر اليوم، بينت أعداد النزلاء الأجانب والعرب من عناصر داعش المودعين في السجون، وموزعين بحسب جنسياتهم.

وبحسب الجدول، في الوثيقة، التي نفتها وزارة العدل الان، بلغ المجموع الكلي للنزلاء (5704) نزلاء من جنسيات مختلفة، تصدرتهم الجنسية السورية بـ(3544) نزيلاً، تلتها تركيا بـ(181) ثم المغرب بـ(187) ومصر بـ(116)، فضلاً عن جنسيات عربية وأجنبية أخرى بينها السعودية وروسيا وإيران وأوكرانيا وباكستان وأفغانستان ودول أوروبية وآسيوية.

كما أظهرت الإحصائية وجود (460) نزيلاً عراقياً ضمن السجن، إلى جانب أعداد متفاوتة من جنسيات أخرى بينها الأردن والجزائر وإندونيسيا وبلجيكا وهولندا وتونس والولايات المتحدة وبريطانيا.

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، أقر في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، وضع خارطة متكاملة وتشكيل لجنة أمنية موحدة تشرف بشكل كامل على عملية نقل عناصر "داعش" من السجون السورية إلى البلاد.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الجمعة الماضي، إكمال مهمة نقل معتقلي تنظيم داعش من شمال شرق سوريا إلى العراق، في عملية استمرت 23 يوماً.