العدل العراقية: لا وجود لعمليات تبادل للسجناء المدانين بالإرهاب مع أي دولة بالعالم

شفق نيوز / أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عدم قيام العراق بأي عمليات نقل أو تبادل للسجناء المدانين بالإرهاب مع أي دولة بالعالم منذ تغيير النظام عام 2003، فيما أشارت الى السماح فقط بنقل المدانين بالجرائم الجنائية العادية وفق اتفاقيات ثنائية.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل كامل أمين لوكالة شفق نيوز؛ إن "عملية نقل السجناء بين دولة وأخرى تعتمد على الاتفاقيات الثنائية أو الاقليمية وهذا يتم مع الدول التي لها اتفاقيات مع العراق، كما يتم تشريع تلك الاتفاقيات في مجلس النواب".

وأضاف أمين؛ أنه "بما يخص المدانين بالارهاب، فإن معظم الاتفاقيات تنص على إنه لا يمكن نقل السجناء بقضايا تمس أمن الدولة باعتبارها من الأمور الخطرة في عملية النقل والتبادل".

وتابع المتحدث باسم وزارة العدل؛ أن "العراق لم يجرِ أي عملية نقل أو تبادل للسجناء المدانين بالإرهاب مع أي دولة أخرى منذ تغيير النظام في عام 2003 إلى هذا اليوم"، مستدركا "أما الجرائم الجنائية العادية فتجري عمليات نقل السجناء مع الكثير من الدول وفق الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الدول".