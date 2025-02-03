العدل العراقية: ضوابط جديدة لحماية أملاك المسيحيين وتسهيل معاملاتهم العقارية

شفق نيوز/ أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني، يوم الاثنين، عن إصدار جملة من الضوابط الجديدة لحماية أملاك المسيحيين في البلاد، فيما أشار إلى تقديم كافة التسهيلات لإنجاز معاملاتهم العقارية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شواني، استقبل قداسة مار كيوركيس الثالث يونان، جاثليق بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم، حيث جرى خلال اللقاء بحث الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لحماية أملاك المسيحيين وضمان حقوقهم العقارية".

وأشار شواني، إلى أن "وزارة العدل اتخذت جميع التدابير اللازمة لحماية الأملاك الخاصة، من خلال تشكيل لجان مختصة بهذا الشأن، إلى جانب تقديم التسهيلات المطلوبة لإنجاز المعاملات العقارية، لا سيما للمسيحيين المقيمين خارج العراق".

وأضاف أن "الوزارة أصدرت مجموعة من التعليمات التي تضمن حماية الحقوق العقارية لأبناء هذا المكون، في إطار جهودها للحفاظ على ممتلكاتهم وتعزيز الضمانات القانونية الخاصة بهم".

بدوره، ثمن قداسة البطريرك، بحسب البيان، جهود الوزارة في تقديم التسهيلات اللازمة لأبناء الديانة المسيحية.

والسبت، أكد زعيم الكنيسة الكلدية البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، أن الوجود المسيحي في العراق مهدد بسبب "الطائفية والمحاصصة".