العدل العراقية توقع برنامج تعاون تنفيذي مع نظيرتها السعودية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة العدل العراقية، يوم الأحد، عن توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في المجالات العدلية بين بغداد والرياض، يتضمن تبادل الخبرات واعتماد وسائل بديلة لتسوية النزاعات.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير العدل خالد شواني، التقى في العاصمة السعودية الرياض، نظيره وليد بن محمد الصمعاني، في إطار تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات العدلية والقانونية".

وأضافت "جرى خلال اللقاء، الذي حضرته سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية السهيل، بحث آفاق تطوير التعاون المشترك بين وزارتي العدل في البلدين، لا سيما في مجالات تبادل الخبرات، والتنسيق في الجوانب التشريعية، وتطوير آليات العمل المؤسسي في الميدان العدلي".

وبينت "استعرض الوزير أبرز خطوات الحكومة العراقية في النهوض بالقطاع العدلي، من خلال تحديث المنظومة التشريعية، وإجراء إصلاحات هيكلية وبنيوية شاملة، إلى جانب التوجه نحو التحول الرقمي، وبناء منظومة متكاملة للعدالة الجنائية، وتطوير أداء المؤسسات الإصلاحية".

وأكد الجانبان، وفقا للبيان على "أهمية استمرار التنسيق والتعاون في مجالات التشريع، وتبني الوسائل البديلة لحل المنازعات، بما يسهم في دعم جهود التطوير العدلي وتحقيق العدالة الناجزة في كلا البلدين".

وبيت "في ختام اللقاء وقّع الوزيران برنامجاً تنفيذياً للتعاون العدلي، يتضمن مجالات متعددة تشمل تبادل الخبرات في التشريعات، وتطوير نظم التوثيق، واعتماد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، فضلاً عن تنظيم فعاليات مشتركة من مؤتمرات وندوات وبرامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر العدلية في البلدين".