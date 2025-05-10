العدل العراقية توضّح بشأن مقطع ضرب نزلاء وتحبط إدخال مخدرات لسجن التاجي

شفق نيوز/ أصدرت دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل، اليوم السبت، توضيحا بشأن مقاطع الفيديو التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين والذي يظهر تعرض مجموعة من النزلاء في سجن التاجي في العاصمة بغداد الى الضرب والاهانة مما أثارت سخطا واسعا داخل المجتمع العراقي.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة احمد لعيبي عبد الحسين في بيان اليوم، إن "تلك المقاطع تعود لأحداث قديمة تم رصدها سابقًا عبر كاميرات المراقبة داخل القاعات السجنية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق النزلاء المتورطين في تلك الاعتداءات في حينها".

وأضاف أنه "تم تحريك شكوى جزائية بحقهم لدى المحاكم المختصة، كما وتم اتخاذ اجراءات قانونية بحق العناصر التي ساهمت في ادخال هذه المواد إلى السجن"، مبينا ان "بعض الفيديوهات قديمة تعود لسنوات سابقة وان بعض من ممن يظهرون فيها قد شملوا بقانون العفو العام وهم الان مفرج عنهم".

وأكدت الدائرة أن "توقيت نشر هذه المقاطع يأتي عقب القاء القبض قبل شهر على عصابة كانت تريد ادخال المخدرات الى سجن التاجي في عملية نوعية تؤكد نجاح التعاون بين إدارة السجن والقضاء والجهات الأمنية".

وأشارت الدائرة إلى أن "أغلب المدانين في سجن التاجي هم من كبار تجار المخدرات، ويُرجّح أن نشر هذه المقاطع يهدف إلى إثارة الرأي العام وتشويه صورة الجهود الإصلاحية، ومحاولة التشويش على الإجراءات الأمنية المشددة التي تم اعتمادها مؤخرًا لمنع إدخال الممنوعات".

وشددت وزارة العدل على "التزامها الكامل بتطبيق القانون داخل جميع السجون العراقية، ومنع أي تجاوزات واتخاذ إجراءات صارمة بحق من يتجاوز القانون".