العدل العراقية تنفي إحباط محاولة هروب نزيلين من سجن "الحوت"

شفق نيوز- بغداد

نفت وزارة العدل العراقية، يوم الخميس، محاولة نزيلين الهروب من سجن الناصرية المركزي "الحوت".

وقالت دائرة الإصلاح، بحسب بيان الوزارة: ننفي صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن إحباط محاولة هروب لنزيلين من سجن الناصرية المركزي (الحوت)، وما ورد فيها من تفاصيل عارية عن الصحة.

وأضافت أن "إدارة السجن تعمل وفق إجراءات أمنية مشددة ومعايير عالية، تضمن السيطرة الكاملة وعدم حدوث أي خروقات أمنية".

ودعت دائرة الإصلاح العراقية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية، وتجنب نشر المعلومات غير الموثوقة.

وكان مصدر أمني مسؤول، أفاد اليوم الخميس، بإحباط محاولة هروب من سجن الناصرية المركزي المعروف بـ(الحوت) قاما بها نزيلان مدانان بقضايا تتعلق بالإرهاب.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن محاولة الفرار جرت من خلال حفر تحت سياج السجن بواسطة (قضيب من حديد)، مبيناً أن النزيلين كان يحفران ويرميان التراب في مجاري الزنزانة منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أن القوات الامنية ضبطت بحوزة السجينين ملابس عسكرية تحمل رتباً عُليا بعد القاء القبض عليهما، موضحاً أنهما كانا يرومان ارتدائها لعبور السيطرات في حال نجحت عملية الهروب، مؤكداً أن سلطات السجن فتحت تحقيقا عالي المستوى مع النزيلين بهدف التوصل الى من تعاون معهما.