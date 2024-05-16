العدل العراقية تكشف لشفق نيوز سبب تأخر ظهور نتائج التحقيق بوفاة "جوجو دعارة"

شفق نيوز/ كشفت وزارة العدل العراقية، اليوم الخميس، عن آخر تطورات التحقيقات بوفاة المتحول جنسياً عبد الله عبد الأمير والمعروف بـ"جوجو دعارة".

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، لوكالة شفق نيوز، ان "وزارة العدل لغاية الآن لم يصلها أي شيء بخصوص تقرير الطب العدلي بشأن حالة وفاة (عبد الله عبد الأمير)، وهذا التأخير طبيعي، وان اصدار تقارير الطب العدلي تتراوح ما بين أسبوعين الى ثلاثة أسابيع ببعض الأحيان".

وبين أن "هذا الملف لدى وزارة الصحة ووزارة العدل ليس مسؤولة عليه، فنحن بانتظار وصول تقرير الطب العدلي لإعلان وكشف تفاصيل التقرير وأسباب الوفاة".

وأضاف لعيبي، أن "وزير العدل خالد شواني مشكل لجنة تحقيقية، وعند وصول التقارير الطبية، سيتم اتخاذ الإجراءات".

وتوفي المتحول الجنسي "عبدالله عبد الأمير" الملقب بـ"جوجو" دعارة يوم 12 من شهر أيار الجاري داخل أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية العراقية إثر تعرضه لنوبة قلبية لم تمهله.

وكانت السلطات الأمنية العراقية قد القت، في شهر أيار من العام 2022، القبض على المتحول جنسيا "جوجو دعارة" والذي يحمل الجنسية الامريكية داخل أحد الفنادق الراقية وسط العاصمة بغداد بتهمة الإبتزاز.

وفي كانون الثاني من العام ذاته حكمت السلطات القضائية العراقية بالسجن لمدة 5 سنوات بحق "جوجو دعارة".

وكانت وزارة العدل العراقية قد كشفت في وقت سابق، حيثيات وفاة المتحول جنسياً عبد الله عبد الأمير والمعروف بـ"جوجو دعارة"، داخل سجن ببغداد، بعد عامين من اعتقاله بتهمة الدعارة والابتزاز.

وقال احمد لعيبي المتحدث باسم الوزارة في حينها لوكالة شفق نيوز، إن "(جوجو) سقط مغشياً عليه في البدء بباب قسم الشرطة أثناء عملية تسليمه للنظر بقضية حكم جديدة، بخلاف قضيته الأولى والمسجون بسببها ل15 عاماً".

وأضاف أنه تم نقله مباشرة إلى المركز الصحي، ليتبين وفاته، وبعدها تم اتخاذ الإجراءات الأصولية وإرساله للطلب العدلي لإجراء عملية التشريح لتبيان سبب الوفاة".

ولفت لعيبي، إلى أن "أي حديث عن سبب الوفاة سابق لأوانه بخاصة الإشارة لتعاطيه كميات من مواد مخدرة أودت بحياته"، لكن المتحدث قال إن المعطيات الأولية لوفاته قد تكون تعرضه لسكتة قلبية".

وبشأن فترة قضائه في السجن، قال المتحدث: "كان معزولاً بغرفة خاصة، لا مع الرجال او النساء، بسبب وضعه النفسي والجسماني، وكان يخضع للعلاج على يد طبيب نفسي وعصبي بشكل أسبوعي".