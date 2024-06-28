العدل العراقية تكشف لشفق نيوز حقيقة انتحار "أم اللول" داخل السجن

شفق نيوز/ كشفت وزارة العدل العراقية، يوم الجمعة، حقيقة هروب وانتحار المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة بـ"أم اللول" داخل السجن.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، لوكالة شفق نيوز، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً عن هروب المدعوة (هديل السامرائي) الملقبة بـ(أم اللول) من السجن الذي تقضي فيه عقوبتها حالياً، وخبراً ثانياً مفاده أنها انتحرت داخل السجن".

وأكد لعيبي "ننفي هذه الأنباء المتداولة ونؤكد أنها موجودة داخل أحد سجون النساء وتتمتع بصحة جيدة وما تم نشره هو عبارة عن أخبار مغرضة لا صحة لها".

وخلال الأيام الماضية تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المحلية أخباراً عن هروب "أم اللول" فيما نشرت مواقع أخرى خبراً عن انتحارها داخل السجن.

وكانت القوات الأمنية قد ألقت القبض في شهر آيار/ مايو الماضي، بتهمة المتاجرة بالمخدرات، وفي 29 آيار/ مايو أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً بالسجن المؤبد بحق المدعوة "هديل خالد عبد رشيد" الملقبة بـ"أم اللول" بعد إدانتها بتجارة المخدرات الدولية.

وكان القضاء العراقي قد حكم في شهر نيسان/ أبريل الماضي على "أم اللول" بالحبس البسيط لمدة أربعة أشهر إستناداً لأحكام المادة 403 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل عن جريمة صناعة ونشر عدة صور وأفلام (فيديوهات) تتضمن أقوالاً فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة.