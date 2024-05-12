العدل العراقية تكشف لشفق نيوز تفاصيل وفاة "جوجو دعارة" وأيامه الأخيرة في السجن

شفق نيوز/ كشفت وزارة العدل العراقية، يوم الاثنين، حيثيات وفاة المتحول جنسياً عبد الله عبد الأمير والمعروف بـ"جوجو دعارة"، داخل سجن ببغداد، بعد عامين من اعتقاله بتهمة الدعارة والابتزاز.

وسبق أن افاد مصدر مطلع، يوم الأحد، لوكالة شفق نيوز، بوفاة المتحول الجنسي "جوجو دعارة" داخل أحد السجون التابعة لوزارة العدل العراقية، كما لفت إلى أن المعلومات الاولية الواردة تفيد بوفاته نتيجة تعرضه لنوبة قلبية.

وقال احمد لعيبي المتحدث باسم الوزارة لوكالة شفق نيوز، إن "(جوجو) سقط مغشياً عليه في البدء بباب قسم الشرطة أثناء عملية تسليمه للنظر بقضية حكم جديدة، بخلاف قضيته الأولى والمسجون بسببها ل15 عاماً".

وأضاف أنه تم نقله مباشرة إلى المركز الصحي، ليتبين وفاته، وبعدها تم اتخاذ الإجراءات الأصولية وإرساله للطلب العدلي لإجراء عملية التشريح لتبيان سبب الوفاة".

ولفت لعيبي، إلى أن "أي حديث عن سبب الوفاة سابق لأوانه بخاصة الإشارة لتعاطيه كميات من مواد مخدرة أودت بحياته"، لكن المتحدث قال إن المعطيات الأولية لوفاته قد تكون تعرضه لسكتة قلبية".

وبشأن فترة قضائه في السجن، قال المتحدث: "كان معزولاً بغرفة خاصة، لا مع الرجال او النساء، بسبب وضعه النفسي والجسماني، وكان يخضع للعلاج على يد طبيب نفسي وعصبي بشكل أسبوعي".

وكانت السلطات الأمنية العراقية قد ألقت، في شهر أيار من العام 2022، القبض على "جوجو" والذي يحمل الجنسية الامريكية داخل أحد الفنادق الراقية وسط العاصمة بغداد بتهمة الإبتزاز.