العدل العراقية تكسب دعوى قضائية أمام المحاكم الأردنية لصالح شركة أدوية سامراء

شفق نيوز - بغداد

‏أعلنت الدائرة القانونية في وزارة العدل، اليوم الخميس، عن كسب دعوى قضائية أمام المحاكم الأردنية، وصدور قرار يلزم شركة أردنية بدفع مبالغ مالية لصالح الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية / سامراء التابعة لوزارة الصناعة والمعادن العراقية.

‏‏وقال مدير الدائرة القانونية هيثم محي راضي في بيان، إن هذا الإنجاز جاء "ثمرة" للجهود المتواصلة التي بذلتها الدائرة القانونية في متابعة الدعوى والدفاع في جميع المرافعات عن موقف الشركة العراقية، التي كانت قد تعاقدت مع شركة أردنية لتجهيزها بـأغطية مستلزمات طبية (اغطية معدنية)، إلا أن الشركة الأردنية لم تفِ بالتزاماتها وقامت بتجهيز شركة الادوية بمواد غير مطابقة للمواصفات.

‏‏وأضاف، أن الحكم النهائي الصادر عن محكمة التمييز الأردنية، والمصدق من قبل محكمة الاستئناف والبداية، ألزم الشركة الأردنية بتسديد مبالغ مالية إلى شركة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء.