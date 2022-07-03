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العدل العراقية تفرج عن 677 نزيلاً خلال حزيران

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-03T08:31:35+0000
العدل العراقية تفرج عن 677 نزيلاً خلال حزيران

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، يوم الاحد، إطلاق سراح (677) نزيلاً خلال شهر حزيران الماضي لعام 2022.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "دائرة الإصلاح العراقية اتخذت التدابير والإجراءات كافة التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء إمام المحاكم".

وأضاف البيان، ان "ملاكات الدائرة كل من التسفير ونقل النزلاء واللجان القانونية والآليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء، حرصاَ منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل".

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