العدل العراقية تعلن عن "سجن جديد" على الطراز الأوروبي.. صور

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الإصلاح بوزارة العدل العراقية، يوم الأربعاء، عن تقدم مراحل البناء في مشروع سجن الكوت المركزي، حيث بلغت نسبة الإنجاز 83%، وذلك ضمن الجدول الزمني المحدد لإنهاء المشروع في نيسان 2025.

وصرح مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي، مراد الساعدي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، بأن تصميم السجن يعتمد على الطراز الأوروبي وبنظام (X)، مما يوفر سيطرة مركزية متقدمة على المباني الستة، مبينا أن كل مبنى يضم أربعة أجنحة، يحتوي كل جناح على 48 قاعة سجنية تتسع كل منها لنزيلين فقط.

وأوضح الساعدي أن كل مبنى يشمل قاعة مواجهة واحدة وأربع ساحات تشميس، إضافة إلى مرافق متعددة مثل مبنى للطبابة، جامع، ورشة صيانة، مطبخ، مشجب، محطتين لضخ ومعالجة المياه، مخزن، وغرفة مراقبة بالكاميرات. كما يحتوي السجن على 18 برج مراقبة موزعين على أسواره لضمان الأمن.