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العدل العراقية تعزل ثلاثة "حراس إصلاحيين" لارتكابهم مخالفات قانونية

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-02T11:33:03+0000
العدل العراقية تعزل ثلاثة "حراس إصلاحيين" لارتكابهم مخالفات قانونية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العدل العراقية، يوم الأربعاء، صدور عقوبة العزل بحق ثلاثة موظفين لارتكابهم أخطاء وتجاوزهم القانون الوظيفي.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قرار الوزير سالار عبد الستار محمد، شمل حراساً إصلاحيين لارتكابهم أخطاء وتجاوزهم القانون الوظيفي".

وأوضح البيان، أن "الوزير عزل سابقاً عدداً من الموظفين والحراس الإصلاحيين لتجاوزهم القانون الوظيفي، وماضٍ في تطبيق القانون بحق المتجاوزين والمسيئين للوظيفة العامة والذي من شأنه الإسهام في وضع مصلحة المواطن في نصابها الصحيح، والارتقاء بمستوى الخدمة والحد من ظاهرة التجاوز وهدر المال العام".

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