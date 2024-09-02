العدل العراقية تطلق خدمة السند العقاري الإلكتروني

شفق نيوز/ أعلنت دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل، يوم الاثنين، عن إطلاق خدمة السند الإلكتروني والخارطة العقارية في إحدى مديرياتها كخطوة أولى.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها أطلقت الخدمة الجديدة عبر موقع بوابة "أور" الإلكترونية في مديرية تسجيل العقاري الكاظمية الثانية كخطوة أولى وتليها عدة مديريات.

وبينت أن هذه الخطوة جاءت بالتعاون مع دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وضمن إطار تنفيذ توجيهات وزير العدل خالد شواني، بهدف تبسيط الإجراءات للمواطنين وتسريع عمليات الحصول على المستندات العقارية.

وأوضحت الدائرة أن الخدمة الجديدة توفر إمكانية الحصول على السند العقاري والخارطة العقارية من خلال أي جهاز ذكي متصل بالإنترنت، ويمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الخدمة عبر الدخول إلى بوابة "أور"، واختيار الخدمات المتعلقة بوزارة العدل، ثم إكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على السند.

وأكدت أن هذه الخدمة الإلكترونية تتيح متابعة مراحل إصدار السند العقاري من خلال الرسائل النصية المرسلة إلى رقم الهاتف المسجل، وتُعد هذه الخدمة جزءً من الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الخدمات الإلكترونية وتسهيل الوصول إليها.

ولفتت إلى أنه من خلال هذه المنصة، يتمكن المواطنون من الاستفادة من الخدمات العدلية بسرعة وكفاءة، مما يعزز من قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم حلول رقمية مبتكرة وحديثة تسهم في تحقيق الخدمات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد.