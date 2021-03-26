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العدل العراقية تصدر توجيها لقطع الطريق "أمام أي حالة إبتزاز أو تلاعب"

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-26T11:54:40+0000
العدل العراقية تصدر توجيها لقطع الطريق "أمام أي حالة إبتزاز أو تلاعب"

شفق نيوز/ أصدرت وزارة العدل توجيهات جديدة لتنظيم العمل في دوائر التنفيذ ببغداد والمحافظات.

وقال مدير عام دائرة التنفيذ بشار احمد محمد، في بيان اليوم الجمعة، إنه  من اجل تبسيط الإجراءات للمراجعين، ولقطع الطريق امام اي حالة إبتزاز او التلاعب بالاضابير، فقد اصدرت الدائرة إعماماً الى مديرياتها كافة، بعدم تسليم الاضابير التنفيذية بيد المراجعين (الدائن والمدين) او المحامين لاي سبب من الاسباب.

واضاف المدير العام، ان الإعمام تضمن تنسيب موظفين من المديريات لإستلام الاضابير من شعبة الحفظ (المخزن) وتسليمها الى الموظف المختص ومن ثم إعادتها الى شعبة الحفظ.

وبين انه يُترك للمنفذ العدل الاداري صلاحية تنسيب الموظفين ووضع آلية تسليم واستلام الاضابير التنفيذية، ويكون ذلك سياق عمل مستقبلي.

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