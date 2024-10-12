شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للتراث والآثار العراقية، يوم السبت، عن العثور على 478 قطعة أثرية في محافظة بابل.

وقالت في بيان لها، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن لجنة متابعة البعثات برفقة مدير قسم التنقيبات زارت القطعة المرقمة 19/3 في مقاطعة 38 الفياضية للإطلاع على أعمال البعثة التنقيبية العاملة في محافظة بابل.

وأستمع رئيس اللجنة، خلال الزيارة إلى شرح مفصل من رئيس البعثة حول ما توصلت إليه أعمال التنقيب، حيث تم تقسيم الموقع إلى نقطتين (A) و(B)، موضحا أن النقطة (A) الجنوبية تبلغ مساحتها 6 دونم، وتتكون من طبقتين؛ الطبقة الأولى تعود إلى الفترة الساسانية وقد أزيلت نتيجة التجريف والعوامل الطبيعية، بينما تعود الطبقة الثانية إلى العصر البابلي القديم. أما النقطة (B) فتمتد على مساحة 9 دونم، حيث تم الكشف عن وحدتين سكنيتين تضم غرفًا مختلفة الأبعاد.

وقد عثر فريق التنقيب على 478 قطعة أثرية متنوعة تشمل جرارًا فخارية ونصوصًا مسمارية وأختامًا اسطوانية، بحسب البيان، الذي أضاف أن العمل لا يزال مستمرًا لاستكمال أعمال الحفر العلمي وفق المدة المحددة.

وأوصت لجنة البعثات بضرورة الكشف عن كامل أعمال التنقيب وتوثيق العمل من حيث الرسم والتصوير، وتسجيل اللقى الأثرية وفق السياقات العلمية المتبعة في الهيئة العامة للآثار والتراث.