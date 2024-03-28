العثور على 47 قطعة أثرية تعود لعصور قديمة في بابل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة حماية الآثار والتراث، يوم الخميس، على 47 قطعة أثرية في محافظة بابل.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قسم آثار وتراث بابل شكل فريق عمل بالاشتراك مع مفتشية آثار وتراث المحافظة، لتفتيش المواقع الأثرية، حيث تم إجراء جولة تفتيشية على موقع (بورسيبا) الأثري".

وأكدت العثور على (47) قطعة أثرية متنوعة الأشكال والأحجام، عبارة عن قطع معدنية غير منتظمة الأشكال، وعدد من المسكوكات، وخرز، وجرة فخارية متوسطة الحجم، وجرة صغيرة الحجم وغيرها".

وأشارت المديرية، إلى أن هذه القطع تعود لعصور تاريخية قديمة، وقد تم تنظيم محظر ضبط أصولي، وتسليمهما إلى مفتشية آثار وتراث بابل.