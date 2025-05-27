العثور على 4 هياكل عظمية أثناء تنقيب آثار في بابل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بالعثور أربع هياكل عظمية مجهولة الهوية في ناحية النيل شمال مدينة الحلة مركز محافظة بابل.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "فرق آثار كانت تنقب (تلاً أثرياً) يعود للحقبة الساسانية في ناحية النيل شمالي مدينة الحلة في بابل، وأثناء التنقيب عثروا على جرار واواني فخارية و4 هياكل عظمية مجهولة".

وأضاف المصدر، أن "الهياكل العظمية جرى نقلها إلى دائرة الطب العدلي لكشف تفاصيلها وإلى أي فترة تعود".