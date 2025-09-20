العثور على 37 قطعة أثرية جنوبي العراق (صور)

شفق نيوز- ذي قار

أعلنت وزارة الداخلية، يوم السبت، العثور على 37 قطعة أثرية في قضاء الرفاعي و الشطرة شمالي محافظة ذي قار.

وقالت الوزارة في بيان لها ورد شفق نيوز، إن "مديرية حماية الآثار والتراث عثرت على 37 قطعة أثرية شمال محافظة ذي قار، من خلال الواجبات الأمنية المتواصلة والجولات التفتيشية على المواقع الأثرية في المحافظة".

وأضاف بيان الوزارة، أن "القطع تضمنت مجموعة من الأواني الفخارية التي تعود لفترات تاريخية قديمة، وقد جرت عملية المحافظة على القطع الأثرية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، قبل تسليمها للجهات المختصة، وبحضور ممثلين من مفتشية آثار ذي قار".

من جهتها أوضحت قيادة شرطة ذي قار، أن "قائد الشرطة في المحافظة اللواء نجاح العابدي، أشرف على تسليم القطع التي تم العثور عليها إلى متحف الناصرية الحضاري بحضور ممثلي مفتشية آثار ذي قار".

وأكدت، أن "القطع تم العثور عليها من قبل مفارز ودوريات قسم حماية الآثار والتراث شمال المحافظة في قضاء الرفاعي والشطرة بإشراف مدير القسم".

وتضم محافظة ذي قار العديد من المواقع الآثارية المنقّبة وغير المنقّبة، وهو ما يجعل عمليات العثور على قطع آثارية تتكرر بين الحين والآخر، مع استمرار عمليات البحث والتنقيب وتعاون المواطنين مع الجهات المعنية في المحافظة.