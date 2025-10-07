العثور على 18 قطعة أثرية داخل منزل في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بالعثور على 18 قطعة أثرية داخل منزل في منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد.

وعن تفاصيل عملية الضبط، ذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أنه "أثناء عملية تفتيش لبعض المنازل والأماكن التي عليها مؤشرات ضمن منطقة الغزالية، تم تفتيش أحد الدور والذي يعمل صاحبه موظفاً في مؤسسة الشهداء".

وكشف أنه "خلال عملية التفتيش، تم العثور على 18 قطعة أثرية داخل منزله، وعلى إثر ذلك تم اعتقاله وإيداعه التوقيف لأغراض التحقيق، واتخاذ الإجراءات الأصولية بالمضبوطات".