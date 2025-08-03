العثور على هياكل عظمية بشرية مجهولة الهوية جنوبي العراق (صور)

شفق نيوز- ميسان

أفاد مصدر مطلع في ميسان، يوم الأحد، بالعثور على هياكل عظمية بشرية مجهولة الهوية، بالقرب من أحد التلول الأثرية، فيما أكدت مفتشية آثار وتراث المحافظة ذلك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز "بعد ورود معلومات تفيد بوجود هياكل عظمية بشرية بالقرب من تل الگطان الأثري، وعلى الفور تم إجراء الكشف المشترك بين شرطة حماية الآثار ومفتشية آثار ميسان، وتبين وجود هياكل عظمية بشرية نتيجة لتعرض التل الأثري الواقع ضمن الحدود الإدارية لناحية المشرح الواقعة قرب الحدود الفاصلة بين العراق وإيران، إلى سيول قادمة من المرتفعات الإيرانية قرب الحدود في فترة فصل الشتاء الماضي".

وأضاف "تم الكشف عن عدد من الهياكل العظمية البشرية وبعضها ما زال بصورة شبه كاملة، والبعض الآخر متناثر على سطح التل وهي مدفونة على الطريقة الإسلامية ويظهر معها هيكلين صغيرين وعدد الهياكل لا يتجاوز الـ20 هيكلاً".

وأوضح المصدر "التحقيقات الأولية لا تشير إلى أن هذه الهياكل العظمية من ضحايا الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، حيث لم يلاحظ وجود بقايا ملابس أو ما يشير إلى أنها تعود لجنود، وربما تعود لفترات أقدم من ذلك حيث كان الناس يدفنون موتاهم على المرتفعات القريبة من المدن والقرى".

بدورها ذكرت مفتشية آثار وتراث ميسان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها أجرت كشفاً ميدانياً مشتركاً مع قسم شرطة حماية الآثار والتراث في المحافظة قرب تل الكَطّان الأثري الواقع في ناحية المشرح شرقي محافظة ميسان، بعد ورود معلومات بوجود بقايا هياكل عظمية.

وأشارت إلى أن نتائج الكشف الأولية أكدت صحة المعلومات حيث تم العثور على هياكل عظمية بشرية يُرجَّح أن ظهورها جاء بفعل العوامل المناخية لتلك المنطقة إضافة إلى سيول مائية تأتي بين فترة وأخرى من الجانب الإيراني والتي تؤثر على الموقع.

ولفتت إلى أن بعض هذه الهياكل ما يزال بحالة شبه كاملة فيما تناثرت الأخرى على سطح التل، وبحسب المعاينة الأولية فقد تبين وجود هيكلين صغيرين يُحتمل أن أعمار صاحبيهما لا تتجاوز العشرين عاماً، في حين أن بقيه الهياكل قد تزيد أعمارهم عن ذلك وسيتم فحصها بشكل دقيق لتحديد الفترة الزمنية التي جاءت منها.