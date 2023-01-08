العثور على مقبرة جماعية للإيزيديين في سنجار (صور)

شفق نيوز/ عثر سكان مجمع سيبا شيخدرا، في قضاء سنجار، يوم الأحد، على مقبرة جماعية تعود لمواطنين إيزيديين، قتلوا على أيدي تنظيم داعش الإرهابي، في عام 2014.

وأبلغ الناشط المدني، ناجي حاجي، وكالة شفق نيوز، أن "المقبرة التي عثر عليها، تقع في مجمع سيبا شيخدرا، جنوب جبل سنجار".

وأضاف ناجي، أن "بقايا عظام بشرية وجدت في المكان دون معرفة عدد الرفاة داخل المقبرة"، لافتاً إلى أن "أهالي المجمع أبلغو السلطات المعنية بوجود هذه المقبرة".