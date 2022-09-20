العثور على مقبرة جماعية لضحايا الانتفاضة الشعبانية في النجف

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بالعثور على مقبرة جماعية لضحايا النظام السابق في محافظة النجف.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ انه "تم العثور على مقبرة جماعية تعود لحقبة النظام السابق ابّان الانتفاضة الشعبانية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة النجف".

وأضاف المصدر؛ ان "المقبرة الجماعية التي تم كشفها تقع على الطريق الرابط بين كربلاء والنجف"، من دون تحديد لعدد الضحايا في المقبرة.

أصبحت المقابر الجماعية في العراق معروفة منذ أن أطاح غزو العراق عام2003 بنظام صدام حسين.

وقدر الخبراء الدوليون أن 300 ألف ضحية يمكن أن يكونوا في هذه المقابر الجماعية وحدها.

وشملت المقابر الجماعية في الغالب رفات مسلمين شيعة وكورد قتلوا بسبب معارضتهم للنظام بين عامي 1983 و1991.