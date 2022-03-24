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العثور على مقبرة جماعية جديدة لضحايا داعش في سنجار

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-24T12:37:48+0000
العثور على مقبرة جماعية جديدة لضحايا داعش في سنجار

شفق نيوز/ أعلنت منظمة مدنية إيزيدية في سنجار، يوم الخميس، عن العثور على مقبرة جماعية جديدة تضم رفات ضحايا قضوا على ايدي عناصر تنظيم داعش.

وقال مسؤول منظمة "ايزيدي" لتوثيق جرائم داعش، خيري علي، لوكالة شفق نيوز، ان "المقبرة عُثر عليها في قرية هندانا شمالي سنجار، وتضم رفات خمسة اشخاص على الاقل من ضحايا تنظيم داعش عام 2014".

وبين أن منظمته ستقوم بحماية المقبرة لحين معالجتها من قبل الجهات المعنية.

وشهد قضاء سنجار في محافظة نينوى في 22 من شهر شباط/ فبراير الماضي، مراسم فتح سبع مقابر جماعية لضحايا إيزيديين قتلوا على أيدي عناصر تنظيم داعش خلال فترة احتلالها لمساحات واسعة من الأراضي العراقية.

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