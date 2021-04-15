العثور على مبلغ مالي كبير من العملة الصعبة تحت أنقاض منزل مدمر بالموصل

شفق نيوز/ صرّح مصدر أمني مسؤول يوم الخميس بالعثور على مبلغ مالي كبير من العملة الأجنبية الصعبة أثناء رفع الأنقاض من منزل مدمر في مدينة الموصل القديمة.

ووفقا للمصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، فإن معلومات أفادت بقيام أحد المواطنين برفع انقاض منزله المدمر في منطقة المدينة القديمة بواسطة (الية حفارة) ومجموعة من العمال، حيث تم العثور تحت أنقاض المنزل على مبلغ مالي كبير جدا بالعملة الاجنبية (الدولار) معبأ داخل براميل بلاستيك.

وأضاف المصدر أنه تم نهب جزء من المبلغ من قبل عمال الهدم وهربوا الى جهة مجهولة، مشيرا إلى أن المواطن قام باخبار مركز شرطة باب الشط وتوجهوا الى منزل المواطن ونقلوا المبلغ إلى مركز الشرطة.

وكما أشار المصدر إلى أنه تم تشكيل لجنة بأمر قاضي محكمة تحقيق نينوى لجرد المبلغ.

من جهته قال مصدر آخر أن هذا المبالغ يُعتقد أنها تعود لبيت المال لتنظيم داعش في محلة الشهوان ضمن الموصل القديمة ، مبينا أن المبالغ تعود للأيام الأخيرة للتنظيم وقتاله في المنطقة التي دمرت بشكل كبير

وتابع بالقول: إن عمليات الحفر تتواصل للعثور على تلك المبالغ.