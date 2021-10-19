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العثور على أكياس تضم مبالغ مالية كبيرة تحت انقاض مبنى حكومي في الموصل

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-19T12:23:51+0000
العثور على أكياس تضم مبالغ مالية كبيرة تحت انقاض مبنى حكومي في الموصل

شفق نيوز/ عثرت قوة مشتركة من الامن والشرطة كانت متواجدة أثناء رفع الأنقاض من مبنى البنك المركزي في محافظة نينوى على أكياس تضم مبالغ مالية كبيرة.

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز؛ ان المبالغ المالية كانت مدفونة تحت أنقاض بناية البنك المركزي الواقعة بالقرب من مجمع المباني الحكومية وسط المدينة القديمة.

وأضاف أنه حتى الآن عُثر على كيسين ويُعتقد ان هنالك المزيد تحت الانقاض التي يتم رفعها. 

ومن الجدير بالذكر؛ ان بناية البنك المركزي تعرضت لقصف عنيف من قبل التحالف الدولي اثناء سيطرة داعش على الموصل وبقيت انقاضاً حتى بدء رفع الانقاض قبل ايام تمهيداً لاعادة بنائها.

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