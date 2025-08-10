العثور على كنز مسروق في مدينة الكاظمية ببغداد (صور)

شفق نيوز - بغداد

أفادت وزارة الداخلية، يوم الأحد، بضبط مخشلات ذهبية داخل قاصة متروكة في مدينة الكاظمية في العاصمة بغداد.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن مفارز مديرية مكافحة المتفجرات، تمكنت من ضبط كمية كبيرة من المخشلات الذهبية، وذلك بعد ورود أخبار عن وجود "قاصة" مهملة.

وأفادت المديرية، بالعثور على 38 سواراً ذهبياً و8 سلاسل ذهبية، فضلاً عن مبلغ مالي ضخم يصل إلى ستة وستين ألف دولار أمريكي داخل القاصة التي بينت التحقيقات سرقتها من منزل أحد المواطنين في المنطقة.

وأشارت المديرية الى تسليم جميع المضبوطات رسمياً إلى مكتب مكافحة إجرام الكاظمية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.