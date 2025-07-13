العثور على عصفور جاء من الماضي جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

كشف الخبير الأثاري، عامر عبدالرزاق، يوم الأحد، عن قيام احد المواطنين بتسليم عصفور أثري إلى مفتيشة آثار وتراث ذي قار.

وذكر عبدالرزاق، لوكالة شفق نيوز، أن "أحد المواطنين من اهالي قضاء سوق الشيوخ عثر على عصفور اثري مصمم من الحجر في المناطق الواقعة قرب تل اللحم جنوبي مدينة الناصرية".

وبين، أن "العصفور الأثري سيتم إرساله إلى بغداد لغرض تقييم الفترة التي يعود إليها سواء كانت بابلية أم سومرية"، لافتا إلى أن "فترته اذا كانت تعود إلى الحقبة البابلية فعمره يتجاوز الـ3000 سنة، اما اذا كانت تعود إلى الحقبة السومرية فإن عمره يتجاوز اكثر من 4000 سنة قبل الميلاد".

وأكد عبد الرزاق، أن "التصميم الحجري للعصفور يدلل على ذوق العراقيين سابقاً بالاهتمام بالفن والنحت".