العثور على عشرات القطع الأثرية في محافظة عراقية

شفق نيوز/ كشفت مفتشية آثار محافظة ديالى يوم الثلاثاء عن العثور على ١٤١ قطعة أثرية في مدينتي بعقوبة والمقدادية.

وقال مدير الدائرة احمد عبد الجبار خماس لوكالة شفق نيوز، إن فريقا من التحريات والتنقيبات تابع لمفتشية الآثار تمكن من العثور على 91 قطعة أثرية في منطقة مقاطعة ٢٧ الكاطون غربي قضاء بعقوبة والذي يعود للعصر السلوقي والفرثي .

وبين أن القطع الأثرية عثر عليها في تل أثري أُكتُشف مؤخرا خلال عملية كشف ميداني لمشروع مجمع سكني في منطقة الكاطون غربي بعقوبة.

وأوضح خماس أن القطع الأثرية عبارة عن جرار ومسارج و آوان مختلفة الاشكال والاحجام وخرز وحلي ومسكوكات فضية ودمى متنوعة.

كما أعلن خماس العثور على 50 قطعة أثرية في موقع الزندان الاثري في قضاء المقدادية شملت جرار ومسارج ورماح وحلي ومسكوكات ودمى من العصر الساساني واخرى للعصور الاسلامية.

وتضم محافظة ديالى أكثر من 800 موقع أثري تمتد لحقب وعصور مختلفة بعضها عمره أكثر من 5 آلاف سنة يعود لحضارة أشنونا والسومريين، وإن 5 بالمائة منها خضع لعمليات تنقيب من قبل فرق الاستكشاف، والبقية لا يزال مطمورا تحت التراب.

وتعاني مواقع أثرية عدة في محافظة ديالى (60 كلم شمال شرقي بغداد) من الإهمال والتجاوز، ما هدد بزوالها خاصة في المناطق الزراعية والنائية.