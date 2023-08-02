العثور على عشرات القطع الأثرية جنوبي العراق

شفق نيوز/ اعلن مفتش اثار وتراث ذي قار شامل الرميض ، يوم الأربعاء، العثور على 52 قطعة أثرية خلال جولات المتابعة مع شرطة حماية الآثار شمال المحافظة.

وقال الرميض في بيان اليوم، ان القطع التي تم العثور عليها هي قطع متنوعة منها ألواح مسمارية وقطع فخارية ومعدنية وعدد من الأحجار تعود لعصور مختلفة.

وأشار الى ان مفتشية اثار وتراث ذي قار ستقوم بأرسالها الى المتحف العراقي في بغداد قريبا لغرض الفحص والتقييم.

واضاف أن المفتشية تشهد تسليم مئات القطع الاثرية خلال جولات المتابعة من الأجهزة الأمنية والمواطنين .