العثور على طفل رضيع مرمي بأحد أزقة الحارثية ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بالعثور على طفل يبلغ من العمر يومين، في أحد أزقة منطقة الحارثية في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية، عثرت مساء اليوم، على طفل رضيع لا يتجاوز عمره يومين اثنين، مرمي في أحد الفروع التابعة لمنطقة الحارثية".

ولفت المصدر، إلى أنه "تم رفع الطفل ونقله الى المستشفى لفحص حالته الصحية ومتابعة كاميرات المراقبة في المنطقة كإجراء أصولي في محاولة البحث عن الشخص او الجهة التي رمت الطفل".