العثور على طفل حديث الولادة متروك قرب مزار ديني جنوبي بابل

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، أنها تمكنت من العثور على طفل حديث الولادة متروك قرب أحد المزارات الدينية في قضاء الهاشمية جنوبي المحافظة .

وذكرت قيادة الشرطة في بيان اليوم، أن معلومات وردت إلى قسم شرطة الهاشمية بوجود طفل حديث الولادة مرمي قرب أحد المزارات الدينية في القضاء.

وأضاف ، أنه على الفور توجهت قوة من القسم إلى المكان ، وتم نقل الطفل إلى مستشفى الهاشمية لتلقي الرعاية اللازمة .

وأوضحت قيادة الشرطة ، أن شرطة الهاشمية فتحت تحقيقاً في الحادث ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.