العثور على طفل حديث الولادة متروك قرب مزار ديني جنوبي بابل
2024-04-13T11:36:38+00:00
شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، أنها تمكنت من العثور على طفل حديث الولادة متروك قرب أحد المزارات الدينية في قضاء الهاشمية جنوبي المحافظة .
وذكرت قيادة الشرطة في بيان اليوم، أن معلومات وردت إلى قسم شرطة الهاشمية بوجود طفل حديث الولادة مرمي قرب أحد المزارات الدينية في القضاء.
وأضاف ، أنه على الفور توجهت قوة من القسم إلى المكان ، وتم نقل الطفل إلى مستشفى الهاشمية لتلقي الرعاية اللازمة .
وأوضحت قيادة الشرطة ، أن شرطة الهاشمية فتحت تحقيقاً في الحادث ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.