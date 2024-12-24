العثور على طفل حديث الولادة قرب حاوية نفايات في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في شرطة نينوى، اليوم الاثنين، بأنه تم العثور على طفل حديث الولادة على قيد الحياة ملقى قرب إحدى حاويات النفايات في حي الأربجية، الواقع في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الشرطة عثرت على طفل حديث الولادة ملقى قرب حاوية نفايات في حي الاربجية (شرقي الموصل) وتمكنت من الوصول إلى الطفل بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين، حيث تم نقله إلى أقرب مركز صحي لتقديم الإسعافات الأولية".

وأوضح المصدر أنه "تم اتخاذ قرار قضائي بتسليم الطفل إلى دائرة الطب العدلي في نينوى لتحديد عمره وجنسه".

وتابع المصدر أنه "تم بعد ذلك تسليم الطفل إلى قسم رعاية الأطفال في نينوى، حيث ستتم العناية به وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، في حين فتح تحقيق لمعرفة هوية والدي الطفل واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن".

وأشار المصدر إلى أن "الأجهزة الأمنية تعمل على استكمال التحقيقات حول ملابسات الحادثة"، مؤكداً أن "جميع الجهود تبذل لكشف تفاصيل القضية".