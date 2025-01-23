العثور على رفات في خزان مياه بسنجار

شفق نيوز/ أعلنت منظمة بتريكور لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، عن العثور على رفات بشرية داخل خزان مياه في سنجار، تعود لفترة سيطرة تنظيم داعش على القضاء.

وقالت المنظمة في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المنظمة، اكتشفت أمرا مأساويا في مجمع تل بنات جنوب قضاء سنجار، حيث عثر على رفات بشرية داخل خزان مياه في احد المنازل المهجورة".

وأضافت أن "الاكتشاف جاء بعد بلاغ من السكان المحليين وتم توثيقه بشكل دقيق من قبل الفريق الميداني"، مبنية أنه "وفقا للتقديرات الأولية، يرجح أن هذه الرفات تعود إلى ضحايا من فترة سيطرة تنظيم داعش على المنطقة، مما يعكس حجم المعاناة والانتهاكات التي تعرضت لها هذه المناطق خلال تلك الفترة المأساوية".

وتابعت "تم نقل جميع المعلومات المتوفرة بما في ذلك الإحداثيات والصور والتفاصيل الدقيقة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ومتابعة التحقيقات".