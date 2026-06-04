العثور على رضيع "حي" حديث الولادة مرمياً جنوبي كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي في مستشفى داقوق التابعة لدائرة صحة كركوك، يوم الخميس، بالعثور على رضيع حديث الولادة على قيد الحياة مرمياً بالقرب من قرية جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مواطنين عثروا على الرضيع مرمياً في منطقة قريبة من قرية جيوركه ضمن حدود قضاء داقوق، وقاموا بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة على الفور".

وأضاف أن "القوات الأمنية حضرت إلى المكان برفقة الجهات المعنية، وتم نقل الطفل إلى إحدى المؤسسات الصحية لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من وضعه الصحي وتقديم الرعاية الطبية له".

وأشار المصدر إلى أن "السلطات المختصة فتحت تحقيقاً بالحادث لكشف ملابساته والتوصل إلى هوية الأشخاص الذين أقدموا على ترك الطفل في تلك المنطقة"، مؤكداً استمرار الإجراءات القانونية وفق السياقات المعتمدة.

ولم تُعرف حتى الآن الأسباب والدوافع التي تقف وراء الحادثة، فيما تواصل الجهات المختصة جهودها لمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين.