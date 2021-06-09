العثور على رضيع حديث الولادة ملقاة قرب مسجد في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بالعثور على رضيع حديث الولادة، يوم الأربعاء، ملقاة قرب مسجد في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مواطنين عثروا على طفل بعمر يوم واحد بالقرب من باب مسجد العليم في منطقة شقق الخضراء بالجانب الايسر من الموصل، وسلموه لمركز الشرطة".

وأوضح أن "المواطنيين عثرو عليه بعد شروق الشمس حيث كان ملقاة عند عتبة باب المسجد".

وبحسب مصدر طبي مطلع لشفق نيوز، فإن نينوى تسجل شهرياً حالة مشابهة لهذه الحالة على الأقل، ويتم نقل الاطفال الى مستشفى الخنساء ووضعهم في الخدج وتقديم الرعاية لهم ومن ثم يتم نقلهم الى دار الأيتام.