العثور على رضيع حديث الولادة داخل جامع في كركوك

شفق نيوز كركوك

أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك، اليوم السبت، بأن طفلاً حديث الولادة وُجد داخل أحد المساجد في ناحية شوان شمالي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مصلين في جامع أيلنجاخ بناحية شوان عثروا على رضيع من الذكور تُرك داخل الجامع دون رعاية"، مبيناً أن "هوية ذويه لا تزال مجهولة إلى الآن".

وأضاف أن "قوة من الشرطة حضرت إلى موقع الحادث وفتحت تحقيقاً عاجلاً لمعرفة ملابسات الحادث والجهة التي تركت الطفل، فيما جرى نقل الرضيع إلى مستشفى طق طق للاطمئنان على وضعه الصحي".

وأشار المصدر إلى أن "الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد التأكد من سلامة الطفل، والتحقيق في شبهات الإهمال أو التخلي العمد".